Политик Роман Худяков: Чулпан Хаматову и Анатолия Белого за границей «насилуют» журналисты

Роман Худяков рассказал о жизни Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого за рубежом. Как заявил политик, российских знаменитостей «насилуют» за гарницей.

Известно, что и Хаматова, и Белый скоропостижно уехали из страны на фоне начала спецоперации. Чулпан обосновалась в Латвии, а Анатолий сбежал в Израиль. Актеры, оказавшись на Западе, сплошь и рядом негативно отзывались о действиях правительсвта РФ. Недавно опальные артисты выступили в Прибалтике, сыграв спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской».

Худяков решил высказать свое мнение о жизни звезд за границей. Политик отметил, что местная публика осталась разочарована странной актерской игрой Хаматовой и Белого и режиссерской постановкой. Зрители не оценили монотонное выступление актеров, а некоторые попросили вернуть им потерянные деньги за билеты.

«Их попросту «насилуют» за рубежом, таскают на разные интервью, выжимают слова. Они со страданием и непониманием их произносят, при этом комкая лица», — заявил депутат.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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