Режиссёр Никита Михалков заявил, что актеры не являются элитой

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Режиссёр Никита Михалков заявил, что актеры не являются элитой
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Фото из открытых источников
Никита Михалков заявил о том, что российских актеров не нужно причислять к элитарному обществу. Об этом поведал Оскар Кучер в Telegram. Он полностью согласен с режиссёром.
По заявлению Михалкова, во времена Российской Империи к актерам было другое отношение, но позже общество заговорило об элитарности киноартистов.
«Какая элита? В Российской Империи все они были далеко за порогом! Веселили всех и прислуживали!» — отметил режиссёр.
Никита Сергеевич также полагает, что актеры нисколько не элитарнее воинов, медицинских работников, исследователей и прочих «выдающихся представителей» российского общества. Если, например, завтра актеры театра и кино не выйдут на работу, на обычных людях это не отразиться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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