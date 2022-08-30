Сергей Соседов призвал прекратить травлю приехавшей на родину Аллы Пугачевой

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В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей
Молодая жена Евгения Петросяна решила показать подписчикам, за что ее полюбил известный российский юморист. Татьяна Брухунова закончила отдыхать в
Наргиз Закирова, покинувшая Россию после объявления Кремлем СВО, вышла на связь с поклонниками. Певица записала гневное обращение ко всем своим
Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени
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Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения
На Западе заявили об успешном использовании Украиной метода сопротивления войскам России, разработанного силами специальных операций США. Об этом
В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка
Жители Петербурга, а также их питомцы, ежегодно получают ожоги и отравления от контакта с борщевиком. Ежегодно в городе выделяют все больше средств
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