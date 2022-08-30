Сергей Соседов призвал прекратить травлю приехавшей на родину Аллы Пугачевой

Недавно 73-летняя Алла Борисовна Пугачева вернулась в Россию, но далеко не все обрадовались возвращению Примадонны на родину. Некоторые фанаты и деятели культуры ополчились против легендарной певицы.

Сергей Соседов встал на защиту Народной артистки. Музыкальный критик призвал прекратить травлю Пугачевой. Как отметил историк музыки, Алла Борисовна, в отличие от своего супруга, ничего противоправного не сказала. Певица всегда поддерживала свою страну и с уважением относилась к своей многомиллионной армии поклонников и соотечественников. Журналист искренне недоумевает, почему россияне как шакалы набросились на Примадонну.

"Странно очень, что столько граждан так негативно отнеслись к возвращению Аллы. Здесь ее дом, здесь она родилась. Почему к этому столько негатива? Я не понимаю. Все эти вопросы - бред. Я могу понять безразличие к ее возвращению, это справедливо", - высказался Соседов.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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