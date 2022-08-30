Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

Image 16+
Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан
Санкт-Петербург
Фото: gcup.spb.ru

Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое решение позволит Смольному обогащаться на горожанах, причем доходы от платных парковок могут помочь чиновникам достичь «заветного» триллиона рублей бюджетных поступлений.

Платная парковка заработает во всем Центральном районе Петербурга с 1 сентября. В список внесены 211 улиц на территории шести муниципальных округов: «Литейный округ», «Смольнинское», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ», «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ № 78».

Ранее сообщалось, что за час платной парковки в центре Петербурга с автомобилиста возьмут 100 рублей. Несоблюдение правил платной парковки повлечет за собой наложение штрафов на владельцев авто. Согласно отчету Комтранса, за неполный 2022 год зафиксировано 210 тысяч взысканий.

Петербуржцы с этой статистикой не согласились. Они отметили, что расширение платных парковочных мест, начавшееся в декабре 2021 года, было профинансировано из бюджета города, при этом, по мнению петербуржцев, их лишили комфортных парковок. Теперь Смольный имеет возможность дополнительно зарабатывать на штрафах.

Местные издания писали, что Смольный таким образом реализует стратегию по достижению триллионого бюджета. Однако добиться этих показателей чиновники хотят не через развитие комфортной среды и бизнеса, а путем взимания штрафов с горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

Сегодня, 13:08

В Петербурге не справляются с опасным для детей и животных борщевиком

Вчера, 17:57

Почему прогнозы Смольного о снижении уровня заболеваемости в сентябре безосновательны?

27-08-2022, 16:41

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов

25-08-2022, 18:47

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

25-08-2022, 14:37

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

24-08-2022, 14:19

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

23-08-2022, 17:46

Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет

23-08-2022, 00:15

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

22-08-2022, 18:23

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

21-08-2022, 16:56

«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга

16-08-2022, 15:58

Беглов не вошел в новый рейтинг АПЭК о губернаторских информационных кампаниях

14-08-2022, 14:28

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

13-08-2022, 09:05

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

12-08-2022, 13:37

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

11-08-2022, 07:33

«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе

10-08-2022, 14:27

Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга

9-08-2022, 20:38

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

8-08-2022, 20:22

Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга

8-08-2022, 13:28

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена

8-08-2022, 00:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»
  • 27-08-2022, 22:21

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области
  • Вчера, 16:18

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей

Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист
  • 28-08-2022, 11:11

Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист

Молодая жена Евгения Петросяна решила показать подписчикам, за что ее полюбил известный российский юморист. Татьяна Брухунова закончила отдыхать в

Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова записала гневное обращение к недоброжелателям
  • Вчера, 19:28

Покинувшая Россию певица Наргиз Закирова записала гневное обращение к недоброжелателям

Наргиз Закирова, покинувшая Россию после объявления Кремлем СВО, вышла на связь с поклонниками. Певица записала гневное обращение ко всем своим

Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного
  • Вчера, 20:31

Актриса Мирослава Карпович рассказала о боли и ненависти после свадьбы Павла Прилучного

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный переключился на Мирославу Карпович. Поклонники считали, что актеров связывают романтические

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России
  • Вчера, 11:52

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России

Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени

Новости партнеров
Новости партнеров
В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками
  • 28-08-2022, 08:58

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении
  • Сегодня, 10:58

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года
  • 28-08-2022, 07:48

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

На Западе заявили об успешном использовании Украиной метода сопротивления войскам России, разработанного силами специальных операций США. Об этом

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок
  • 27-08-2022, 22:42

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка