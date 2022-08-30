Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое решение позволит Смольному обогащаться на горожанах, причем доходы от платных парковок могут помочь чиновникам достичь «заветного» триллиона рублей бюджетных поступлений.

Платная парковка заработает во всем Центральном районе Петербурга с 1 сентября. В список внесены 211 улиц на территории шести муниципальных округов: «Литейный округ», «Смольнинское», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ», «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ № 78».

Ранее сообщалось, что за час платной парковки в центре Петербурга с автомобилиста возьмут 100 рублей. Несоблюдение правил платной парковки повлечет за собой наложение штрафов на владельцев авто. Согласно отчету Комтранса, за неполный 2022 год зафиксировано 210 тысяч взысканий.

Петербуржцы с этой статистикой не согласились. Они отметили, что расширение платных парковочных мест, начавшееся в декабре 2021 года, было профинансировано из бюджета города, при этом, по мнению петербуржцев, их лишили комфортных парковок. Теперь Смольный имеет возможность дополнительно зарабатывать на штрафах.

Местные издания писали, что Смольный таким образом реализует стратегию по достижению триллионого бюджета. Однако добиться этих показателей чиновники хотят не через развитие комфортной среды и бизнеса, а путем взимания штрафов с горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей