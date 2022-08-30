Солист группы «Браво» Валерий Сюткин вычеркнул Киев из своей песни «Московский бит»

На одном из выступлений певец и копозитор Валерий Сюткин исполнил свою хитовую песню «Московский бит». Зрители заметили, что солист группы «Браво» заменил город Киев в припеве композиции на Сочи.

Изначально в тексте композиции «Московский бит» есть строчки «Киев и Магадан», однако на одном из последних выступлении Сюткин пропел «Сочи и Магадан». К слову, записывали хит в далеких 91-92 годах, а выпустили ее в 1993-м году.

Стоит сказать, что многие слушатели, которые присутствовали на концерте, были возмущены данным изменением музыканта. В Сети разгорелся скандал, споры, обсуждения. Многие поклонники заявили, что музыка – это классика, и она не должна меняться в зависимости от политической ситуации и гражданской позиции.

Предположительно, Валерий Миладович решил убрать название украинской столицы из своего трека из-за проводимой ВС РФ спецоперации. Сам участник рок-н-ролл-группы пока никак не прокомментировал такой поступок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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