У рэпера Потапа парализовало половину лица

Настя Каменских вернулась на Украину. Однако певица приехала в Киев без супруга, знаменитого рэпера Потапа. Оказалось, что у музыканта серьезные проблемы со здоровьем - у него парализовало половину лица.

41-летний Потап в настоящее время находится в Европе, где продолжает лечение. Каменских сообщила, что на фоне сильного стресса и переживаний у ее мужа возникли проблемы со здоровьем. При это Настя не озвучила диагноз исполнителя, но призналась, что сейчас ему крайне тяжело.

«У Потапа отняло половину лица. Все сейчас переживают, Леша — не исключение. Но он должен держаться. Я нахожусь в истерике, необходимо помочь, необходимо договориться. Его эмоциональное состояние привело к параличу», — призналась.

Напомним, Потап (Алексей Потапенко) поливал грязью Россию. В свое время в РФ он пользовался большой популярностью. Теперь певцу-русофобу и его звездной супруге на 50 лет запрещен въезд в ненавистную страну.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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