Жена Ильи Резкина впервые высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Жена Ильи Резника назвала истинные причины возвращения Аллы Пугачёвой в Россию. По словам Ирины Романовой, Примадонна вернулась в Москву из-за лекарств.

Супруга композитора решила публично объяснить решение Народной артистки вернуться на родину. Женщина рассказала, что все близкие рады возвращению Примадонны. Илья Рахмиэлевич сразу же позвонил звезде эстрады, и они с поэтом-песенником долго общались. Ирина Алексеевна объяснила, что вернулась Алла Борисовна неслучайно. Она отметила, что в РФ в последнее время стала учлучшаться ситуация с лекарствами, поэтому Пугачёва и приехала назад.

Журналистам исполнительница хита "Любовь похожая на сон" заявила, что она планирует наконец-таки навести порядок в своей голове и головах остальных.

Стоит сказать, что некоторые знаменитости слова певицы неоднозначно восприняли. Вдова Караченцова сообщила, что у нее и без Пугачёвой всё отлично. Актриса Тамара Сёмина и вовсе высказалась, что артистка много на себя берёт и считает себя «пупом земли».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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