Журналист Красовский намекнул на домашний арест Аллы Пугачёвой после её возвращения в Россию

Антон Красовский отреагировал на возвращение в Россию Аллы Пугачевой в своем «Телеграме». Журналист намекнул на домашний арест Примадонны после её полугодового отсутствия в стране.

Пуплицистом была выпущена новая статья, в которой автор говорит о том, что певица жалеет о возвращении на родину.

«А обратно ведь не получается? Что, домашний арест?» — задал вопрос Красовский.

Напоминаем, Алла Борисовна не делала громких заявлений и не критиковала события в мире. Пугачева молчала, и лишь обещала вернуться в к учебному году домой. Как видим, свое слово народняа артистка сдержала.

Тем временем ее супруг гастролирует по миру. Максим Галкин, вероятно, не скоро приедет в Россию после своих высказываний. Шоумен поддерживает украинцев и критикует кремлевские власти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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