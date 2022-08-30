Журналист Михаил Шахназаров призвал навсегда запретить в России певицу Глюкозу

Михаил Шахназаров крайне негативно высказался о певице Глюкозе. В очередном эфире шоу «Полный абзац» журналист призвал навсегда запретить Наталью Чистякову-Ионову в России.

«Нет у нее ни голоса, ни хитов. Принял участие как-то в одном шоу с ведущей Собчак. Одним из гостей оказалась Глюкоза. Караул. Какое у нее самомнение. Говорит мне: «Вы человек советской формации», - возмутился Шахназаров.

Публицист разнес в пух и прах 36-летнюю певицу.

«А какой формации ты? В отличие от тебя человек советской формации слушает хорошую музыку, читает хорошие книги. Любит хороших женщин. А кто ты? Порождение шоу-биза. Нужно запретить ее. Делать в стране новый шоу-бизнес. А старый фундамент разрушить», — добавил Михаил.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей