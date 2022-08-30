Журналист Шахназаров спрогнозировал, что Галкин вернется в Россию вслед за Пугачевой

«Я не думаю, что она способна навести порядок в головах россиян. Если она захочет это сделать с близкими ей по духу людьми — пожалуйста. Даю прогноз, что скоро здесь появится Галкин», — сказал журналист в авторском шоу «Полный абзац».

По мнению телеведущего, семья не может долго оставаться без главы, поскольку это неправильно.

Однако остальные относятся скептически к возвращению пародиста в Россиию. В отличие от звездной супруги, которая молчала, Максим делал громкие заявления в соцсетях, а также нелестно шутил во время выступлений.