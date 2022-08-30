Журналист Шахназаров спрогнозировал, что Галкин вернется в Россию вслед за Пугачевой

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Журналист Шахназаров спрогнозировал, что Галкин вернется в Россию вслед за Пугачевой
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Фото из открытых источников

Главной темой СМИ в последние дни стало возвращение в РФ Аллы Пугачевой. Правда, появилась на родине певица без своего супруга.

Максим Галкин в это время гастролирует оп Европе и публикует кадры из своих концертов.

Поклонники считают, что артистка вряд ли захочет надолго оставаться без мужа, а это значит, что юморист вскоре здесь должен появится. В этом уверен и Михаил Шахназаров.

«Я не думаю, что она способна навести порядок в головах россиян. Если она захочет это сделать с близкими ей по духу людьми — пожалуйста. Даю прогноз, что скоро здесь появится Галкин», — сказал журналист в авторском шоу «Полный абзац».
По мнению телеведущего, семья не может долго оставаться без главы, поскольку это неправильно. Однако остальные относятся скептически к возвращению пародиста в Россиию. В отличие от звездной супруги, которая молчала, Максим делал громкие заявления в соцсетях, а также нелестно шутил во время выступлений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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