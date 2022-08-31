Агата Муцениеце обрезала фамилию Чулпан Хаматовой на афише фильма «Просточеловек»

Агата Муцениеце, которая вместе с Чулпан Хаматовой сыграли в фильме «Просточеловек», обрезала фамилию коллеги на афише. Актриса поделилась фотографией на фоне плаката в своих соцсетях.

На представленных фотокадрах Муцениеце стоит на фоне концертной афиши. На объявлении написаны имена артистов, которые приняли участие в съемках кинокартины режиссера Яны Климовой-Юсуповой. При этом фамилия Чулпан Хаматовой обрезана.

Заметим, что ленту «Просточеловек» в Российской Федерации сняли с проката вследствие проукраинских высказываний сбежавшей в Литву актрисы. Премьерный показ кинокартины был запланирован на 28 августа на Московском международном кинофестивале. Хаматова в фильме сыграла одинокую и больную женщину, которая 30 лет назад своего сына бросила в роддоме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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