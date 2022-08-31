Депутат Милонов назвал Максима Галкина «мелким скунсом в желтых штанишках»

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей
Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как
Жители Петербурга, а также их питомцы, ежегодно получают ожоги и отравления от контакта с борщевиком. Ежегодно в городе выделяют все больше средств
Наргиз Закирова, покинувшая Россию после объявления Кремлем СВО, вышла на связь с поклонниками. Певица записала гневное обращение ко всем своим
Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени
Певица Валерия похвасталась первым снимком с новорожденным внуком. Даниэля семье подарила дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная. Мальчик
Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США. Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки
Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое
Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. «Это с 24 февраля, с начала
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
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