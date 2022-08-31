Депутат Милонов назвал Максима Галкина «мелким скунсом в желтых штанишках»

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Депутат Милонов назвал Максима Галкина «мелким скунсом в желтых штанишках»
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Фото из открытых источников

Виталий Милонов заявил, что Максим Галкин очень некрасиво поступил, когда сбежал из России и из-за рубежа льет грязь на своих соотечественников. Депутат в пух и прах раскритиковал шоумена, назвав предателем.

По словам российского государственного и политического деятеля, комик является «мелким скунсом в желтых штанишках».

 

«Алла похожа на Крабовидную туманность. На нее обижаться нельзя. Пугачева не сказала ни единого гадкого слова, в отличие от мелкого скунса в желтых штанишках, ее мужа. Пора им развестись наконец-то» — сказал Милонов.

Также депутат добавил, что пародиста категорически не нужно пускать назад в Россию. Своими взглядами политик поделился со зрителями программы «Место встречи», которая выходит на телеканале НТВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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