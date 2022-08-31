Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию. По мнению звездного продюсера, за границей у артиста нет такой возможности зарабатывать, как в России.

Многие сбежавшие знаменитости, испытав за рубежом разочарование, начали возвращаться в родные края. При этом они придумывают весьма странные отговорки.

В качестве примера Пригожин привел Меладзе. Певец после громких заявлений и нелестной критики на днях вернулся в Москву. Исполнитель, не поддержавший родину в трудные времена, успел выступить в столичном ночном клубе. Валерий заявил недоверчивым соотечественникам, что его высказывания о России были обычной шуткой.

«Печенюшкой их наверное хотели купить. Не получилось. Не зашла им печенюшка, приторная наверняка. А у нас она, хоть и не сладкая, но правильная», - сказал Иосиф Игоревич.

Продюсер спрогнозировал, что в скором времени россияне будут наблюдать за «возвращенцами», которые после разочарования европейскими реалиями решили вернуться. Однако им будет сложно, а порой и невозможно, заслужить доверие и почтение поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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