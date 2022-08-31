Киноежиссёр Карен Шахназаров заявил, что американскую премию «Оскар» ждет незавидное будущее

Какие-либо обсуждения о выдвижении российских кинофильмов на «Оскар» лишены здравого смысла, заявил Карен Шахназаров. По мнению киноежиссёра, американская престижная премия через пару-тройку лет прекратит существовать.

Российский кинематографист предрек «Оскару» незавидное будущее. Он считает, что публике нужно заканчивать с иллюзиями по поводу этой награды.

«Сам «Оскар», кстати, скоро накроется. Увидите. Сдуется через несколько лет. Уже сейчас все идет вниз. Мир сейчас меняется. Хотя, изменения зачастую приводят к хорошему результату. Неизвестно, когда они будут, но нужно в любом случае надеяться и верить», — сказал Шахназаров.

Напомним, ранее об отказе РФ от «Оскара» заговорил Никита Михалков. Его поддержал режиссер Юрий Кара. То, что не следует отправлять российские ленты на кинопремию, также заявили Мария Шукшина и Дмитрий Певцов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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