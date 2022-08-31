Кубанские казаки объявили бойкот Маниже

Выступление исполнительницы Манижи на предстоящем в сентябре фестивале "Александровская крепость" неутомимо бойкотируется Кубанскими казачьими войсками. Кубанские казаки категорически отказываются выходить на одну сцену вместе с Manizha из-за озвученной ранее гражданской позицией касательно специальной операции Вооруженных сил России на Украине.

Учредителями фонда "Вольное дело", выступающими организатором вышеуказанного фестиваля, все силы были брошены на разрешение сложившейся непростой ситуации. Координаторы музыкального действия уверяют, что Манижа всегда выступала за поддержку традиционных ценностей и своим творчеством это смогла неоднократно доказать. Поэтому 31-летняя автор и исполнительница имеет полное право стать хедлайнером фестиваля. Но казаки неумолимы.

"Если организатор не изменит свое решение по поводу участия артистки Манижи в "Александровской крепости-2022", казаки совместно с творческими коллективами и мастерами-ремесленниками однозначно не готовы принять участие" - отметили представители пресс-службы Кубанцев.

Стоит напомнить, уникальное мероприятие, связанное с традиционной казачьей культурой, "Александровская крепость" пройдет в краснодарском городе Усть-Лабинск. Даты проведения с 30 сентября по 2 октября 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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