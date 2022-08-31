Культурный критик Сушко: Пугачёва, Меладзе и другие возвращенцы соскучились по Родине

Анатолий Сушко высказался о возвращении российских звезд в страну. Культурный критик и блогер отметил, что знаменитости соскучились по Родине, потому вернулись в Россию.

Сушко съязвил, что скорее всего артистам понадобились деньги. Критик имел ввиду Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе, которые на днях неожиданно приехали в Москву.

«Пугачева с ноги вернулась в РФ, а Меладзе успешно дает концерты в столичных клубах. Другие возвращенцы пишут посты о том, как они соскучились по деньгам.....простите, как соскучились по своей Родине. Мы наблюдаем при этом закономерность. Чем меньше человек наговорил о России гадостей, тем быстрее пытается вернуться обратно. Получается, замыкать строй будут самые лицемерные», —сказал Сушко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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