Мама Зепюр Брутян публично обратилась к дочери и новоиспечённому зятю Павлу Прилучному

На минувшей неделе отгремела долгождання свадьба Павла Прилучного и его возлюбленной Зепюр Брутян, которую уверенно можно назвать свадьбой года. На праздничном мероприятии присутствовали родители молодоженов, которые одобрили выбор своих детей.

Мама актрисы решила обратиться к любимой дочери новоиспечённому зятю. Гаяне Согомонян посвятила жениху и невесте теплые слова в соцсетях. Теща Прилучного отметила, что всегда и в любой ситуации их подержит:

«Дорогие мои дети. Будьте всегда счастливы! Любите, будьте любимыми, пускай ваша любовь становится крепче с каждым годом, с каждым днем!».

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям матеры Зепюр Брутян. Пользователи Сети искренне пожелали влюбленной паре семейного счастья и скорого прибавления. Кстати, Прилучный, у которого есть двое прекрасных деток от экс-супруги Агаты Муцениеце, мечтает вновь стать папой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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