Михаил Шахназаров назвал Ингеборгу Дапкунайте двуличной актрисой

Михаила Шахназарова раскритиковал Ингеборгу Дапкунайте. Журналист удивлен двуличностью 59-летней актрисы.

«Знаете, что паскудного в Дапкунайте? Говорит она: «Никогда не говори никогда». До этого говорила, что серого нет, есть только белое и черное. Это, безусловно, касалось СВО. Значит, какие выводы ей нужно делать из этого всего: «Ноги моей в РФ не будет!». Нет, она теперь ждет отмашки от покровителей, чтобы сюда вернуться», — заявил журналист.

Напомним, актриса театра и кино еще весной уехала из страны. Артистка дала несколько громких интервью, в которых жестко высказалась против действия властей по защите Донбасса. Сейчас Дапкунайте находится с сыном в Брюсселе.

Буквально два дня назад Ингеборга призналась, что скучает по былым временам и родине. Спустя полгода литовская звезда осознала все тяготы за пределами России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей