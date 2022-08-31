Михаил Шахназаров назвал Ингеборгу Дапкунайте двуличной актрисой

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Михаил Шахназаров назвал Ингеборгу Дапкунайте двуличной актрисой
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Фото из открытых источников

Михаила Шахназарова раскритиковал Ингеборгу Дапкунайте. Журналист удивлен двуличностью 59-летней актрисы. 

«Знаете, что паскудного в Дапкунайте? Говорит она: «Никогда не говори никогда». До этого говорила, что серого нет, есть только белое и черное. Это, безусловно, касалось СВО. Значит, какие выводы ей нужно делать из этого всего: «Ноги моей в РФ не будет!». Нет, она теперь ждет отмашки от покровителей, чтобы сюда вернуться», — заявил журналист.

Напомним, актриса театра и кино еще весной уехала из страны. Артистка дала несколько громких интервью, в которых жестко высказалась против действия властей по защите Донбасса. Сейчас Дапкунайте находится с сыном в Брюсселе.

Буквально два дня назад Ингеборга призналась, что скучает по былым временам и родине. Спустя полгода литовская звезда осознала все тяготы за пределами России. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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