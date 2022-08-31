Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками

Молодая супруга Константина Эрнста, которая буквально оградила своих детей от внимания посторонних, показала новое фото с подросшими дочками. Снимком Софья Эрнст поделилась с поклонниками в соцсетях.

Жена генерального продюсера Первого канала опубликовала новый снимок. На фотографии запечатлены дочки актрисы и Константина.

На живописном кадре с прогулки изображены 6-летняя Эрика и 5-летняя Кира. Пока девочки шли по полю с зонтиками, мама снимала их на камеру телефона.

Кстати, как видно на снимке, лица деток супруги скрывают. Но если дочек Софья изредка показывает со спины, то двухлетнего сына жена Эрнста полностью прячет от чужих глаз.

Дело в том, что женщина не любит афишировать свою личную жизнь и не активна в социальных сетях. Актриса не выкладывает в личном блоге снимков своих наследников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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