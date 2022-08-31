Молодые мужчины атаковали вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву

Алла Борисовна наконец-то вернулась в Россию. Правда, без своего благоверного. Примадонна наверстывает упущенное, поэтому ежедневно гуляет с друзьями, посещает модные бутики и дорогие рестораны.

Накануне 73-летнюю Народную артистку заметили в одном из элитных заведений на Рублевке. Певица хорошо выглядела, была современно одета, с аккуратной прической. Поэтому неудивительно, что Аллу Борисовну в отсутствии мужа тут же атаковали молодые мужчины. Поклонники сильной половины человечества с удовольствием делали совместные фотографии с Пугачевой.

Напомним, Максим Галкин пока ездит с концертами по всему миру. Стендап-комик даже не думает возвращаться в Россию. Пока непонятно, как долго эстрадная певица будет в разлуке с мужем.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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