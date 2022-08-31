На Кристину Асмус завели дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ

На Кристину Асмус завели дело и составили протокол об административном правонарушении. На днях материалы дела былы доставлены в Тверской суд. Актрисе грозит наказание в виде денежного штрафа.

Асмус обвиняют по Ст. 20.3.3, Части 1 - о дискредитации Вооруженных Сил России. Наказание, которое предусматривает данная статья, штраф до 50 тыс. рублей. За что именно на Кристину составили протокол, пока не сообщается.

Напомним, не так давно по аналогичной статье оштрафовали и лидера скандального рок-колектива ДДТ Юрия Шевчука. После выступления в Уфе, которое состоялось в мае, на артиста был заведен протокол о дискредитации армии РФ. Впрочем, штраф на сумму 50 тысяч представители музыканта в суде оспорили.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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