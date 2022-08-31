Риттер считает «самоубийством» отправку подготовленных в США афганских пилотов на Украину

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей
Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как
Жители Петербурга, а также их питомцы, ежегодно получают ожоги и отравления от контакта с борщевиком. Ежегодно в городе выделяют все больше средств
После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный переключился на Мирославу Карпович. Поклонники считали, что актеров связывают романтические
Наргиз Закирова, покинувшая Россию после объявления Кремлем СВО, вышла на связь с поклонниками. Певица записала гневное обращение ко всем своим
Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени
Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США. Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки
Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое
Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. «Это с 24 февраля, с начала
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
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