Аналитик Скотт Риттер, в прошлом офицер американской разведки, назвал «самоубийством» отправку афганских пилотов, подготовленных в США, на Украину. Об этом сегодня, 31 августа, проинформировало иранское информационное издание Tasnim News Agency.

По словам бывшего сотрудника разведки, представители Белого дома сознательно отправляют афганских пилотов «на верную смерть». Последние знакомы только со старыми моделями самолетов. Интенсивность событий на территории Украины кардинально отличается от действий, имеющих место в 80-90-х годах на Ближнем Востоке.