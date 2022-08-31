Первый канал навсегда закрывает шоу «Давай поженимся»

Шоу «Давай поженимся» навсегда закрывается. Уже несколько месяцев программа не выходит в эфир Первого канала.

Новость о закрытии популярного шоу огорчило зрителей. Однако некоторые радостно восприняли эту информацию. Ведущих даже обвинили в оскорблениях и хамстве по отношению к приглашенным гостям.

Однако Дмитрий Ашуров назвал истинную причину закрытия программы. По словам продюсера, уход из Первого канал многих программ был связан с тем, что они являются франшизами зарубежных аналогов. Поэтому в России сейчас их не имеют права снимать. Также это касается программы «Модный приговор».

«Дело вовсе не в Гузеевой или Сябитовой. Западные продукты потихоньку уходят с рынка РФ, включая медийный рынок», – сказал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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