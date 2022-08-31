Певица Азиза заявила, что Дана Борисова уродует себя пластическими операциями. В ответ на травлю телеведущая отметила, что она, как никогда, довольна отражением в зеркале.

46-летняя Борисова никогда не скрывала, что в погоне за идеальными внешними данными делает пластические операции. Несмотря на нападки поклонников и критику коллег, она всегда довольна результатом проведенных вмешательств.

Азиза решила прокомментировать внешние изменения ведущей. В ток-шоу «Пусть говорят» исполнительница сказала, что Дана себя уродует:

Ты ужасно выглядишь! Дана, посмотри на себя в зеркало! Мне жалко тебя, ты же была красавицей! А в кого превратилась!

Экс-ведущая «Армейского магазина» ответила, что ей все нравится, и ее все устраивает:

Мне убрали с живота, ног, спины жир. И добавили его в другие части, которые было необходимо увеличить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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