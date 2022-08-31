Подписчики в соцсетях назвали показухой подавленное состояние певицы Веры Брежневой

Вот уже последние несколько месяцев Вера Брежнева утверждает, что находится в подавленном состоянии. Практически в каждой своей публикации певица пишет о страданиях, угнетенном состоянии, депрессии, апатии и признается, что ей тяжело радоваться жизни.

Однако, подписчики в соцсетях не верят белокурой исполнительнице. Хейтеры называют ее посты показухой и обвиняют в неискренности переживаний .

Многих фанатов супруга Меладзе достала постоянной самокритикой и жалобами. Они уверены, что это все показуха и вызывание к себе жалости, не более того.

Стоит отметить, что Брежнева никак не комментирует нападки недоброжелетелей. Вера и вовсе предпочитает не рассказывать о подробностях личной жизни, которая, по слухам, у нее пошла под откос.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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