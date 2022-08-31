Адвокат Сергей Жорин предупредил российских звёзд о риске быть изгнанными из стран Прибалтики

Сергей Жорин сделал заявление, что имущество сбежавших российских звёзд находится в опасности. По словам знаменитого адвоката, особенно нужно беспокоиться артистам, осудившим спецоперацию и уехавшим жить в прибалтийские страны.

Правозащитник уверен, что знаменитости «рискуют быть оттуда изгнанными». Вместе с тем никто не отслеживает, кто из российских артистов что и когда говорил, какую позицию пропагандировал.

«Те россияне, которые ранее заявили о негативной позиции в отношении специальной операции на Донбассе, рискуют быть изгнанными из западных стран. Не существует водораздела для инициаторов так называемого российского преследования. Для них россияне все одинаковые », — заявил Жорин.

При этом Сергей уточняет, что артистам из РФ, имеющим в Прибалтике недвижимость и сумевшим получить гражданство или вид на жительство, будет легче.

Напомним, одной из самых ярких противниц СВО в Латвии является актриса Чулпан Хаматова. Также в прибалтийских странах живут Сергей Светлаков и Семен Альтов.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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