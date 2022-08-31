Российские военные стали чаще применять штурмовики Су-25 на Украине

Увеличилась интенсивность вылетов штурмовиков Су-25 в ходе СВО на Украине. Об этом информирует пилот Восточного военного округа.

По словам российского пилота, военные рФ стали чаще применять Су-25 в последнее время.

"Производят по три-четыре вылета на каждого из пилотов. Цели, места и задачи все время разные. Выполняются они постоянно, ежедневно. Это надежный самолет, он выполняет все задачи касательно использования авиационного вооружения", — говорит летчик.

Он уточняет, что недавно была выполнена задача по поражению опорных пунктов, живой силы, военной техники и оружия. Полеты осуществлялись на очень малой высоте. После запуска авиационных ракет Су-25 разворачивались и улетали на аэродром. Удар был нанесен 6 самолетами. Штормовики сумели эффективно поразить сразу 6 наземных объектов.







Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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