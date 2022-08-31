Российский рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал, что счел долгом побывать там

"Мне показалось, что я должен обязательно сюда приехать. Я как мирный, гражданский человек посвятил композицию им. Значит, я обязан быть здесь. Мне нужно было обозначить, что трек, который вышел совсем недавно, это не просто слова", - рассказал Рич.