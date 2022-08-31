Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева

Сбежавшая телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая была признана иноагентом, поделилась воспоминаниями о политике Михаиле Горбачевом. При этом убитая горем знаменитость неожиданно заговорила о собственной смерти, вспоминая бывшего лидера СССР.

Мне безумно жалко, что не смогла просто обнять его, подбодрить, пожелать счастливого пути и долгожданной встречи со своей любимой Раей, о которой он всегда и везде говорил, всегда по ней тосковал, плакал. Пусть там им будет хорошо. А мы тоже подтянемся, - написала Лазарева.

Страдающая артистка отметила, что великий политик в последние годы был очень одинок. Хотя раньше Горбачов всегда был душой компании.

Напомним, 56-летняя телеведущая еще шесть лет назад обосновалась в Испании. Но до сих пор она не обрела ни покоя, ни умиротворения, ни душевного спокойствия. Смерть первого президента еще больше усугубила и без того непростое эмоциональное состояние Татьяны.

Также добавим, что после эмиграции Лазарева столкнулась со шквалом критики. Ранее актриса считалась чуть ли не одной из главных комедийных актрис страны, она была задействована не только в сериалах, но и на телевидении. Теперь же у звезды нет официальной работы, она немного подрабатывает на разных тематических вечеринках.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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