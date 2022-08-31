Сестра покойной Жанны Фриске рассказала, как мучительно умирала певица. Наталья поведала о последних минутах жизни исполнительницы в программе «Секрет на миллион».

Наталья призналась, что Фриске верила в победу над болезнью. Певица пыталась не злиться на близких, но иногда не получалось. Она буквально взрывалась от любого негатива. По заявлению женщины, в какой-то момент Жанна перестала себя полностью контролировать.

«Она просто сидела на кресле, а ее трясло. Она уже себя не контролировала!».

Онкобольная артистка, несмотря на выполнение всех предписаний врачей, изо дня в день чувствовала себя все хуже и хуже. Умерла экс-солистка «Блестящих» 15 июня 2015 года от агрессивной опухоли мозга. Близкие до сих пор тяжело переживают уход Жанны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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