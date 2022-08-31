Шахназаров заявил, что Пугачева может вернуть Галкина в Россию благодаря своим связям

Михаил Шахназаров заявил о том, что Алла Пугачева может вернуть в Россию Максима Галкина. Как предположил журналист, у певицы есть связи в органах власти. Именно благодаря влиятельным людям артистка и сможет решить вопрос, связанный с открытым уголовным делом в отношении супруга.

Шахназаров говорит, что шоумен может быть против возвращения в Москву. Однако, если жена поставит вопрос ребром, ему придется согласиться. Несмотря на «рычаги», которыми может благополучно воспользоваться Алла Борисовна, россияне в любом случае будут помнить о негативных высказываниях комика.

«Пугачева оказалась в центре внимания незаслуженно. Только вернулась, а уже стала номер один. Мечтаю поскорее посмотреть, как она затащит назад Галкина. Мои знакомые его определенным, не очень хорошим словом называют. Произносить его не буду. Полагаю, бывшие фанаты придерживаются такого же мнения», - высказался публицист.

Блогер также заметил, что именитые персоны могут выступить против возвращения Галкина. Тогда у Пугачевой появятся проблемы, и даже связи ничем не помогут. Кроме того, пародист, находясь под давлением, не захочет сам приезжать в Россию, чтобы избежать неприятностей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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