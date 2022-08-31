Собчак в пурпурном костюме и розовых туфлях-лодочках вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак вышла в свет с Константином Богомоловым. Телеведущая во вторник, 6 сентября, посетила премьеру кинофильма «Три тысячи лет желаний» в столичном кинотеатре.

Для мероприятия Ксения облачилась в пурпурный брючный костюм, розовые туфли-лодочки и рубашку в тон обуви. В руках теледива держала плетеную сумку. Позже к ней присоединился супруг. Богомолов был одет в джинсы, черную толстовку и горчичное пальто.

Стоит заметить, что Собчак, которая зачастую улыбчивая и разговорчивая, удивила грустным видом. На показе журналистка сидела понуро и отстраненно.

Светская львица при этом не объяснила причину такого состояния, поскольку с журналистами почти не общалась. В СМИ ноявилась новость о том, что гостя YouTube-канала Собчак Манского, который обвинил Михалкова в воровстве бюджета ММКФ, объявили в розыск. Не исключено, что знаменитая блондинка переживает за режиссера.

Также ходят слухи, что Ксюша практически не общалась с мужем, поэтому СМИ связали плохое настроение звезды с разладом в семье.