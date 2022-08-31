Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачёва на похоронах его жены 23 года назад

Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачева на похоронах его супруги 23 года назад. Тогда он поблагодарил немецких докторов за то, что они попытались спасти жизнь жене. Глава СССР просил похоронить его рядом с Раисой, поскольку это место было приготовлено для него.

Раиса Максимовна Горбачева скончалась в 1999 году. Женщине исполнилось 67 лет. До этого супург президента находилась в одной из клиник в Германии, где лечила серьезное заболевание. Ее жизнь забрал лейкоз (рак крови и костного мозга). На прощание с любимой первого президента Советского Союза приехало много политиков, звезд и именитых персон. Все они были в трауре.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа около 22.00. Пока информации о похоронах первого президента не поступало. Садальский отметил, что Горбачев будет погребен возле Юрия Никулина и Галины Улановой на Новодевичьем кладбище.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей