Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачёва на похоронах его жены 23 года назад

Image 16+
Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачёва на похоронах его жены 23 года назад
Знаменитости
Фото из открытых источников

Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачева на похоронах его супруги 23 года назад. Тогда он поблагодарил немецких докторов за то, что они попытались спасти жизнь жене. Глава СССР просил похоронить его рядом с Раисой, поскольку это место было приготовлено для него. 

Раиса Максимовна Горбачева скончалась в 1999 году. Женщине исполнилось 67 лет. До этого супург президента находилась в одной из клиник в Германии, где лечила серьезное заболевание. Ее жизнь забрал лейкоз (рак крови и костного мозга). На прощание с любимой первого президента Советского Союза приехало много политиков, звезд и именитых персон. Все они были в трауре.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа около 22.00. Пока информации о похоронах первого президента не поступало. Садальский отметил, что Горбачев будет погребен возле Юрия Никулина и Галины Улановой на Новодевичьем кладбище.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мама Зепюр Брутян публично обратилась к дочери и новоиспечённому зятю Павлу Прилучному

Сегодня, 21:15

Михаил Шахназаров назвал Ингеборгу Дапкунайте двуличной актрисой

Сегодня, 20:50

Молодые мужчины атаковали вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву

Сегодня, 20:43

Станислав Садальский вспомнил слова Михаила Горбачёва на похоронах его жены 23 года назад

Сегодня, 20:00

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию

Сегодня, 19:40

Депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался в адрес Максима Галкина

Сегодня, 16:52

Агата Муцениеце обрезала фамилию Чулпан Хаматовой на афише фильма «Просточеловек»

Сегодня, 16:41

Культурный критик Сушко: Пугачёва, Меладзе и другие возвращенцы соскучились по Родине

Сегодня, 15:43

Сестра Жанны Фриске вспомнила о ее срывах из-за онкологической болезни: «Не контролировала себя»

Сегодня, 15:34

Первый канал навсегда закрывает шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 14:01

Киноежиссёр Карен Шахназаров заявил, что американскую премию «Оскар» ждет незавидное будущее

Сегодня, 13:46

Российский рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал, что счел долгом побывать там

Сегодня, 13:43

Подписчики в соцсетях назвали показухой подавленное состояние певицы Веры Брежневой

Сегодня, 11:56

В Сочи на имени покойного Иосифа Кобзона решили подзаработать

Сегодня, 11:46

Риттер считает «самоубийством» отправку подготовленных в США афганских пилотов на Украину

Сегодня, 11:24

Российские военные стали чаще применять штурмовики Су-25 на Украине

Сегодня, 11:14

Отар Кушанашвили раскритиковал хамство и оскорбления в адрес Галкина и Пугачевой

Сегодня, 10:57

Адвокат Сергей Жорин предупредил российских звёзд о риске быть изгнанными из стран Прибалтики

Сегодня, 10:46

Кубанские казаки объявили бойкот Маниже

Сегодня, 10:36

Певица Азиза заявила, что Дана Борисова уродует себя пластическими операциями

Сегодня, 09:12

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области
  • 29-08-2022, 16:18

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

В Украине заявляют о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. В обеденное время сегодня, 29 августа, оперативная группировка «Каховка» на своей

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении
  • Вчера, 10:58

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта
  • Сегодня, 11:08

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России
  • 29-08-2022, 11:52

Младший внук Аллы Пугачевой успешно продвигает свой бизнес в России

Младший внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась на родину, успешно продолжает продвигать свой бизнес в России. Дени

Певица Валерия похвасталась фотографией с новорожденным внуком Даниэлем
  • 28-08-2022, 22:02

Певица Валерия похвасталась фотографией с новорожденным внуком Даниэлем

Певица Валерия похвасталась первым снимком с новорожденным внуком. Даниэля семье подарила дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная. Мальчик

Царьград: Отец Ивана Урганта высказался о своем отношении к Российской армии
  • Вчера, 13:22

Царьград: Отец Ивана Урганта высказался о своем отношении к Российской армии

Отец Ивана Урганта высказался о своем отношении к Российской армии. По словам актёра и телеведущего, он всегда останется верным сыном своего народа,

Новости партнеров
Новости партнеров
The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА
  • Вчера, 10:23

The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США. Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан
  • Вчера, 13:08

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое

Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР
  • Вчера, 22:38

Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР

Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. «Это с 24 февраля, с начала

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ
  • Сегодня, 08:33

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,