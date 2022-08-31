В Сочи на имени покойного Иосифа Кобзона решили подзаработать

В Сочи решили заработать деньги на покойном эстрадном исполнителе Иосифе Кобзоне. Народный артист, напомним, скончался 2 сентября 2018 года.

Дело в том, что в Сочи совсем скоро стартует фестиваль, который приурочен к 85-летию легендарного певца. Но посетить мероприятие смогут только состоятельные граждане. Цены на вечер памяти кусаются. Так, за абонемент на проживание в отеле и 3-х дневное посещение фестиваля нужно заплатить от 60 до 116 тыс. рублей с одного человека.

За один лишь билет на концерт памяти Иосифа Кобзона придется отдать от 3 500 до 8 000 рублей.

"Кобзон всегда пел для своего народа. Неужели вы считаете, что Иосиф Давыдович позволил бы установить такие цены на билеты? Кто сейчас может отдать 60 тысяч рублей за три дня? У на средняя зарплата в месяц 20 тысяч! Я так понимаю, что на имени певца хотят попросту заработать. Однако всему же есть какой-то предел!" - заявила Алена Кравец.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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