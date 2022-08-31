Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда

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Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда
Волгоград
Фото: smotrim.ru

В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских проектов. Его обещают воплотить в жизнь в ближайшие 10-15 лет и учесть в общем плане благоустройства города.

Волгоград, как единственный регион, в прошлом году полностью проваливший экопрограмму, действительно нуждается в новых идеях и концепциях. Однако даже к экоактивистам есть много вопросов. Например, к жене местного бизнесмена Александра Андреева Оксане Бабижаевой, пытавшейся поучаствовать в благоустройстве эко-зон за федеральный счет на фоне громких провалов при попытках вести собственный эко-бизнес.

Волгоград - Худший регион?

27 августа в торжественной обстановке были награждены победители XI Международного архитектурного фестиваля «Экоберег», прошедшего в Волгограде. Первые три места заняли участники из Москвы и Ростова-на-Дону. В рамках фестиваля были выбраны лучшие проекты, которые в дальнейшем найдут отражение в концепции развития Волгограда – они касаются благоустройства города и освоения свободных пространств. При их реализации должна быть учтена экологическая обстановка в регионе.

Вопросы, связанные с благоустройством и экологией, действительно актуальны для Волгограда. В последние годы город не блещет достижениями в этих областях. В мае текущего года была обнародована информация, представленная Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, о степени загрязнения атмосферы. Согласно данным комитета, в Волгограде по состоянию на январь 2022 года были превышены предельно допустимые нормы среднесуточной концентрации таких опасных веществ, как хлорид водорода и оксид углерода. В Волжском уровень концентрации диоксида азота и сероводорода тоже превысил норму, как и в Светлом Яру, где был зафиксирован высокий уровень содержания сероводорода в атмосфере.

В феврале прошлого года эксперты и наблюдатели отмечали, что регион оказался единственным в стране, где полностью провалили федеральный нацпроект «Экология». Провал сопровождался арестами и возбуждением ряда уголовных дел в отношении руководителей организаций, отвечавших за ликвидацию свалок. Местные жители отмечали, что проект, на который выделялись миллиарды из федерального бюджета, был доверен «нечистым на руку» чиновникам и бизнесменам, полностью его дискредитировавшим. Одним из таких называют Михаила Калонкина, бизнесмена, инженера по строительству газовых сетей ПСК, совладельца ООО «Теплоимпульс», «Диагональ», «Элементы», «Умр-5». В декабре прошлого года прокуратурой Волгоградской области было утверждено обвинительное заключение в его адрес по подозрению в хищении 121 млн рублей из средств, выделенных в рамках нацпроекта, сообщает V1.ru.

В августе текущего года редакция издания «Блокнот» забила тревогу по поводу осушения критически важной Волго-Ахтубинской поймы. Ее ерики иссушаются с завидной периодичностью, ставя в трудное положение жителей близлежащих СНТ, использующих для своих нужд воду из них. При этом на поддержание только одного ерика Судомойки и близлежащих к нему водоемов в 2018 году было выделено более 84 миллионов рублей в рамках масштабного проекта по реабилитации водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, рассчитанного на три года. Однако местные жители не были удовлетворены результатами работы. При этом важно отметить, что ежегодно на спасение водоемов дополнительно выделены крупные суммы – в совокупности 2 млрд рублей.

По всей видимости, местные чиновники не столь озабочены экологическими проблемами региона, как присвоением бюджетных средств.

Тонкости волгоградского «экобизнеса»

Не облегчают экологических проблем Волгограда и усилия экозащитных организаций. Конечно, старания активистов не проходят даром – сбор пластика, уборка парков и скверов от мусора, очистка пойм от отходов крайне важны. Однако в городе сложилась неоднозначная обстановка в сфере эко-защиты в связи с попытками местного бизнеса «погреть руки» на важных для региона проблемах.

Например, деятельность известной в городе экоактивистки и жены местного бизнесмена Оксаны Бабижаевой, несмотря на большое количество «дифирамбов» в ее адрес ряда СМИ, больше похожа на попытку организовать бизнес на экологических проблемах лишь в собственных интересах, причем не всегда добросовестным путем.

Компания ее мужа Александра Андреева «Метр Девелопмент Групп» в этом году заключила соглашение с администрацией Смольного на реализацию ряда инвестпроектов в Петербурге, включая строительство гостиничного кластера в Зеленогорске. Бабижаева является PR-директором этой компании. Заинтересованность семейной четы в проектах Северной столицы неудивительна. Ранее Бабижаева пыталась участвовать и в волгоградских крупных проектах, таких как «Волжская Ривьера» в Волго-Ахтубинской пойме. Проект даже занимал лидирующие позиции во всероссийском экологическом конкурсе.

«В ТРК «Волжская Ривьера» входят такие территории, как: культурно-историческая часть Центрального района Волгограда, вся территория природного парка Волго-Ахтубинской поймы, весь остров Сарпинский. Ключевая идея проекта – добавить к патриотическому туризму Волгограда (Мамаев курган, Родина-мать) еще и развлекательный и экологический туризм»,рассказывала Бабижаева журналистам.

Примечательно, что она также критиковала знаковый исторический монумент, принижая его значимость и заинтересованность в нем туристов.

Однако жители региона с подозрением отнеслись к инициативе, согласно которой пойма должна быть застроена объектами туристического центра, а на территории острова Сарпинский «под топор» могут отправиться деревья, мешающие возведению дорожной системы и резорт-отеля. К тому же посещение центра станет платным не только для туристов, но и для местных жителей.

При этом жена Андреева ранее являлась единственным учредителем заявленной как «экологический» бизнес-проект по переработке полиэтилентерефталата (ПЭТ) компании ООО «Ботл Рециклинг», которой принадлежал завод «Дубль ПЭТ». В гонке за «экологичностью» и вторичной переработкой Бабижаева предпочитала игнорировать обязательные платежи в бюджет Волгограда, накопив долг в размере более 2 миллионов рублей. Стоит отметить, что администрация города не смогла взыскать его даже через суд. Выяснилось, что «за плечами» у компании-должника нет ни средств, ни имущества. В результате, 30 июня 2022 года «экологическая» компания была ликвидирована.

Жителям Волгограда остается лишь надеяться на сознательность чиновников и «эко-бизнесменов», которые хотя бы ради здоровья будущих поколений перестанут внедрять направленные исключительно на собственное обогащение и «распил» проекты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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