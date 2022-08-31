Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию

Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны.

Владимир Рудольфович также задался вопросом о причинах приезда певицы. Как считает журналист, финансовый вопрос для нее не главный, поскольку она до конца жизни обеспечена. Главная претензия теле- и радиоведущего к Алле Борисовной - молчание о спецоперации, особенно после активности ее мужа, о выпадах которого она точно знает.