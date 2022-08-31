Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем

Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый зафиксированный пассажирами случай халатного отношения водителей общественного транспорта к своим обязанностям и к безопасности пассажиров.

Петербуржцы возмущены, что вместо обещанной модернизации системы общественного транспорта в связи с реализацией транспортной реформы в городе им пришлось столкнуться с огромным числом трудностей и неудобств, включая пересевших из «маршруток» на новые «лазурные» автобусы недобросовестных водителей.

Телеграм-канал «1703» опубликовал видео от петербуржца, зафиксировавшего очередное нарушение правил дорожного движения и техники безопасности водителем автобуса, который ходит по 63-му маршруту. Водитель, находясь за рулем, неотрывно смотрел в экран мобильного телефона. Редакция ТГ-канала отметила, что, по всей видимости, водитель считает, что везет «дрова», а не людей.

Это уже не первый случай, зафиксированный пассажирами на видео. Ранее в Сети распространился ролик, на котором водитель маршрута №249 вел активную переписку в своем телефоне, несмотря на движение общественного транспорта.

Петербуржцы возмутились такими последствиями транспортной реформы, реализованной в Петербурге. На деле обещания чиновников Смольного о повышении комфорта и заботе о безопасности пассажиров в новой системе обслуживания общественного транспорта привели к усложнению передвижения по городу для пассажиров и увеличению риска опасности во время поездок. В СМИ неоднократно сообщали о регулярно горящих новых «лазурных» автобусах, многократное увеличение времени ожидания общественного транспорта на остановках, вынужденные пересадки из-за отмены всего коммерческого транспорта и трудности с новой системой оплаты проезда.

При этом одним из аргументов чиновников Смольного в защиту реформы была безопасность поездок – ранее водители «маршруток» регулярно превышали скорость и не следовали правилам техники безопасности во время перевозок горожан. Однако оказалось, что те же самые недобросовестные низкоквалифицированные «маршрутчики» сегодня пересели за руль автобусов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей