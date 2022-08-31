Отар Кушанашвили раскритиковал хамство и оскорбления в адрес Галкина и Пугачевой

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили назвал «тарифицированным хамством» оскорбления в адрес Максима Галкина и Аллы Пугачевой. В «Телеграм-канале» он заявил, что даже не сомневался, что Примадонна окажется мудрее всех этих несуразных оппонентов.

«Понятно, что «народническое» хамство в адрес Пугачевой, а в особенности ее супруга, это настоящее «тарифицированное» хамство. Немаловажно, что Алла не надувает щек, хотя могла бы. Ее ответ миру, который поворачивается спиной к своим ветеранам, является покорно-непокорным оптимизмом», - вызказался Кушанашвили.

Скандальный журналист добавил, что Алла Борисовна может «развести полюса зла и добра с догматической показательностью». Пугачеву Отар называет олицетворением страны, которая живет в парадигме «ненавижу-люблю».

При этом ведущий уверен, что Примадонна никуда не уезжала, а только отлучилась по делам. И никаким порядком она не планирует заниматься. Сказала Народная артистка это лишь «для красного словца».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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