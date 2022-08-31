Звезда «Универа» Андрей Гайдулян набросился на комика Богдана Лисевского

Андрей Гайдулян, который прославился благодаря сериалу «Универ», принял участие в юмористическом интервью «Плюшки» на Ютуб, ведущим которого выступил Богдан Лисевский. После вопросов о «СашеТане» актер внезапно набросился на ведущего и начал истерично трясти стулом. Некоторые из комментаторов увидели актерскую игру в поведении 38-летнего артиста.

В начале беседы Лисевский заговорил о внешности Гайдуляна. Комик спросил, может ли актер достать до дверного глазка, намекая на низкий рост Гайдуляна. Тот неохотно ответил.

В дальнейшем разговоре Богдан упоминал о героях «Универа» и разговаривал с Андреем так, будто он Саша Сергеев. После этого артист стал повышать голос и попросил больше не говорить на тему телесериала.

Но ведущий случайно или специально назвал гостя именем героя из ситкома «СашаТаня». Тогда актер не сдержался. Он начал бить стулом о пол и даже пригрозил уйти.

Некоторым зрителям показалось, что Гайдулян выглядел наигранно, а его поведение было постановочным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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