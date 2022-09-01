23-летняя дочь российского певца Валерия Меладзе Софико вышла замуж

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23-летняя дочь российского певца Валерия Меладзе Софико вышла замуж
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Фото из открытых источников

В мае дочь российского певца Валерия Меладзе объявила о помолвке. Сегодня, 1 сентября, Софико вышла замуж за Савву Байбакова. В соцсетях появились фото со свадебного торжества.

Снимки опубликовала сестра невесты Арина. На фотографиях 23-летняя дочь Меладзе предстала в молочном платье ниже колен с завязкой вокруг шеи. Дополнила образ девушка открытыми босоножками на высоком каблуке, жемчужными серьгами и крестиком. Жених появился в Загсе в классическом черном костюме и белой рубашке.

Судя по всему, праздник прошел в семейном кругу. Присутствовали ли на церемонии бракосочетания Валерий и его жена Альбина, неизвестно. Дело в том, что первая супруга Меладзе в плохих отношениях с бывшым мужем и экс-ВиаГрой.

О муже Софико ничего неизвестно. Он непубличный человек. У Саввы закрыты все соцсети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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