23-летняя дочь российского певца Валерия Меладзе Софико вышла замуж

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как
Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем
Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
Молодая супруга Константина Эрнста, которая буквально оградила своих детей от внимания посторонних, показала новое фото с подросшими дочками. Снимком
Анатолий Сушко высказался о возвращении российских звезд в страну. Культурный критик и блогер отметил, что знаменитости соскучились по Родине, потому
Сбежавшая телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая была признана иноагентом, поделилась воспоминаниями о политике Михаиле Горбачевом . При
Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США. Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки
Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских
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