75-летний Михаил Шуфутинский заявил, что хочет ребенка от молодой жены

Михаил Шуфутинский заявил, что хочет ребенка от своей молодой супруги. Сейчас 75-летний певец живет с профессиональной танцовщицей Светланой Уразовой. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет.

В шоу «Алена, блин!» исполнитель шансона откровенно признался ведущей Алене Жигаловой, что хочет детей от молодой супруги.

«Мы сейчас работаем над этим вопросом. Наверное, у нас получается. Скоро, надеюсь, наступит этот момент», – заявил артист.

По словам российского композитора, его возраст не пугает ни его, ни его жену. Светлана вернула к жизни Михаила. Дело в том, что артист тяжело переживал смерть второй жены Маргариты от сердечной недостаточности, с которой прожил счастливые 44 года. У Михаила есть двое детей – 49-летний Дэвид и 47-летний Антон.

Уразова также была замужем дважды. От первого брака у Светланы есть дочь Арина.

Напомним, ранее на вопрос о том, как жена Шуфутинского относятся к суррогатному материнству, она ответила, что никак, поскольку даже не рассматривают этот вариант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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