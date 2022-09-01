75-летний Михаил Шуфутинский заявил, что хочет ребенка от молодой жены

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как
Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем
Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
Наргиз Закирова, покинувшая Россию после объявления Кремлем СВО, вышла на связь с поклонниками. Певица записала гневное обращение ко всем своим
Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию. По мнению звездного продюсера, за границей у артиста нет такой возможности
Молодая супруга Константина Эрнста, которая буквально оградила своих детей от внимания посторонних, показала новое фото с подросшими дочками. Снимком
Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое
Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. «Это с 24 февраля, с начала
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских
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