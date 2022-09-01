Актриса Хаматова пожаловалась на травлю: «Пинают те, кому я помогала даже в ущерб себе»

Сбежавшая за границу Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю людей, которым она когда-то помогала. Об этом актриса рассказала в новом интервью латвийскому сайту RusDelfi.

И в России, и в Прибалтике не иссякает интерес к знаменитой россиянке. Журналисты регулярно выводят звезду на эмоции и задают провокационные вопросы, чтобы артистка продолжала поливать грязью свою родину. На этот раз Хаматова пожаловалась репортерам, что от нее отвернулись те, которым она активно помогала. Сейчас эти люди обижают Чулпан и говорят о ней гадости.

«Есть люди, которым я помогала даже в ущерб себе. Сейчас она воспользовались ситуацией, когда меня можно пнуть. И они с радостью делают это. Но я не буду другой. Я остаюсь в своем видении, своей парадигме», — заявила актриса.

Напомним, около полугода Чулпан Хаматова живет за границей. Блиставшая некогда высокооплачиваемая актриса теперь должна трудиться за небольшие гонорары в рижском театре. При этом 46-летняя Народная артистка позволяет себе выпады в адрес России. Однажды звезда «Современника» и Театра наций даже назвала свое звание бредятиной и советским пережитком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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