Депутат Сергей Соловьёв осудил новый клип-пародию Александра Гудкова

Сергей Соловьёв, депутат Госдумы от «Единой России», осудил клип-пародию Александра Гудкова «Я узкий». Работу шоумена политик назвал отвратительной, убогой, безграмотной борьбой против русского мира.

По мнению детутата, песня эта - «идиотская».

«Против всего русского в настоящее время развернута как политическая и экономическая война, так и духовная. А это жалкое ничтожество кривляется, не обладает никакими вокальными данными, бессмысленно повторяет бестолковые слова с намеком на оригинальность. Это пошлая выходка, оскорбление. По большому счету, печальное зрелище, которое вызывает отвращение», — не сдержался Соловьей.

Подметим, что новый клип пародирует хит SHAMAN «Я русский». В то время как певец SHAMAN поет о преимуществах русского человека, юморист («Вечерний Ургант», «Comedy Woman») превозносит жизнь узких людей. На сегодняшний день клип собрал более 660 тысяч просмотров и почти 10 тысячи комментариев. Судя по всему, пользователи в восторге от пародии. А вот критикам и политикам она не понравилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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