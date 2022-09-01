«Я его единственное достижение»: Ольга Бузова высмеяла проект Тарасова и его отношения с женой

Ольга Бузова высмеяла проект Дмитрия Тарасова и его отношения с нынешней женой. Звезда заявила о полном отсутствии интереса к экс-супругу. По словам телеведущй, футболист ей «вообще» не интересен.

Сегодня Бузова после праздничной программы, посвященной Дню знаний, дала интервью. На вопрос о Тарасове Оля рассмеялась. Также теледива пошутила над отношениями бывшего и Анастасии Костенко.

"Сожалею, что в 35 лет единственное достижение в жизни Дмитрия Тарасова - это его экс-жена, которой он пишет в директе SMS", - заявила певица.

Артистка утверждает, что новый футбольный проект полузащитника ей не интересен. Ни в каких программах, организованных экс-возлюбленным, она не будет принимать участие.

Напомним, Тарасов обратился к Бузовой с просьбой принять участие в проекте «Родина медиа», главная цель которого - популяризация спорта среди молодежи. На предложение исполнительница ответила отказом, напомнив спортсмену все его нехорошие поступки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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