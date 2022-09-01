Экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина стала мамой дочки в 46 лет

Наталья Рагозина во второй раз стала мамой. Экс-чемпионка мира по боксу родила ребенка в 46 лет. У спортсменки уже есть старший син - 21-летний Иван.

Сегодня утром, 1 сентября, новоспеченная мать заявила о появлении на свет малышки. Роды прошли в Израиле. Прославленная боксерша показала фото с новорожденной дочкой.

«Добро пожаловать в нашу семью! Знакомьтесь, это Анастасия Вадимовна! Наша девочка появилась на свет в час ночи. Спасибо Господу и Пресвятой Богородице за все!» — написала в соцсетях Рагозина.

На опубликованном снимке можно увидеть супруга звезды. К слову, лицо мужа экс-чемпионка показала впервые.

Поклонники поздравляют Наталью с долгожданным прибавлением в семье и желают здоровья малышке и ее звездной матери.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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