Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Возникает логичный вопрос, как Комитет по образованию допустил подобную литературу в печать.

Юные петербуржцы с началом нового учебного года получили в подарок книги, в которых рассказывается история основателя Санкт-Петербурга – императора Петра I. Однако внимательные родители заметили , что на первой странице красуется портрет губернатора Александра Беглова.

Как выяснилось, тендер на оказание услуг по изготовлению (печати) комплектов книг для первоклассников «Моя первая библиотека» был размещен на официальном портале госзакупок еще в конце марта. Заказчиком выступил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Общая стоимость лота составила 39 миллионов 999 тысяч 300 рублей.

В описании объекта закупки указано, что комплект состоит из трех книг: Кочегаров К.А. «Петр Великий», Бакунина М.И. «Будь здоров!», Бажов П.П. «Сказы». Тираж каждой книги комплекта – 70 800 экземпляров.

В техническом задании указывается, что заказчик в лице Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации обязан предоставить исполнителю оригинал-макеты книг, из которых состоят комплекты книг для первоклассников «Моя первая библиотека» в срок, предусмотренный контрактом.

Из этого следует, что готовый макет с портретом петербургского градоначальника был предоставлен самим Смольным и, по всей видимости, был одобрен лично Александром Бегловым. Такой пиар градоначальника и попытки в очередной раз «сравнить» себя с великим императором обошлись петербургским налогоплательщикам в 40 миллионов рублей.

Отсюда возникает логичный вопрос о целесообразности траты столь крупной суммы денег на художественную литературу, ведь книги не являются научными или учебными пособиями. На него, вероятно, смогут дать ответ представители Комитета по образованию Петербурга, допустившие книги в печать.

Еще один риторический вопрос – стоит ли увековечивать в книгах по истории основателя великого города Санкт-Петербурга Петра I личность «временного» губернатора Александра Беглова? При условии, что за время его управления городом в Петербурге резко возросло количество проблем, среди которых можно ответить провальные транспортную и мусорную реформы, продолжающееся разрушение объектов культурного наследия и исторических зданий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей