Ксения Собчак попросила Соловьёва переключиться с «Гарри Поттера» на другие книги

Ксения Собчак посоветовала Владимиру Соловьёву читать какие-нибудь другие книги, кроме «Гарри Поттера». Телеведущий и светская львица на протяжении многих лет ненавидят друг друга и регулярно обмениваются колкостями в соцсетях.

Теледива в своем «Телеграме» порекомендовала своему коллеге прочитать что-нибудь иное, помимо «Гарри Поттера». Дело в том, что ведущий очень часто вспоминает о серии романов, написанных писательницей Роулинг.

«Прочитайте уже наконец-то другую книгу, помимо «Гарри Поттера», - написала Ксюша.

Собчак также поделилась видео, где Соловьёв общается с детками в просветительском марафоне «Знание».

«Кто читал «Гарри Поттера». Со взрослыми когда обычно беседуешь, нужно объяснять, кто есть такой Гарри Поттер. Рассказывать о самом сильном заклинании для защиты. Логика нападения в том, чтобы грохнуть. Только самый сильный себя защитит», — сказал в беседе ведущий.



