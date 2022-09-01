Молодая жена Константина Ивлева пожаловалась на бессонные ночи из-за дочери Ники

Жена Константина Ивлева пожаловалась на бессонные ночи в последнее время. Не спит молодая мама из-за тревожного ночного отдыха у ребенка. Также Валерия Куденкова рассказала, из-за чего это происходит.

30-летняя жена шеф-повара весной впервые стала мамой. У пары родилась дочь Ника. Журналистка регулярно делится рассказами о материнских буднях в соцсетях. Вчера Валерия пожаловалась, что из-за капризов малышки ночью практически не спит.

Причиной этого является то, что у маленькой девочки начали резаться зубки. К тому же, как отмечает мама, у крохи очередной скачок развития в свои 19 недель.

Чтобы немного отдыхнуть и набраться сил, супруга Ивлева спит во время дневного сна малышки.