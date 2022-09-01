Незадолго до трагедии: прояснилась правда о драке Анастасии Заворотнюк со своим мужем

Image 16+
Незадолго до трагедии: прояснилась правда о драке Анастасии Заворотнюк со своим мужем
Знаменитости
Фото из открытых источников

Анастасия Заворотнюк выходила замуж трижды. Дочь Анну и сына Майкла она родила от Дмитрия Стрюкова, второго супурга. 

Муж ревновал актрису и контролировал каждый ее шаг. Закончились эти отношения катастрофой. Пара со скандалом развелась в 2006 году. Бывшие супруги публично обменивались оскорблениями.

Но незадолго до разрыва между Настей и Димой произошла драка. В один вечер мужчина начал вновь выяснить отношения с Заворотнюк. Он преследовал авто супруги на своей машине. За звездной семьей в погоню бросились журналисты. Доехав домой, актриса поспешно выбежала из авто, чтобы позвать на помощь охрану. Но муж настиг Анастасию, приподнял над землей, схватил за одежду и начал трясти.

Вместо того, чтобы помочь, репортеры снимали происходящее на камеру. Утром фото и видео драки облетели все СМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Незадолго до трагедии: прояснилась правда о драке Анастасии Заворотнюк со своим мужем

Вчера, 20:35

«Я его единственное достижение»: Ольга Бузова высмеяла проект Тарасова и его отношения с женой

Вчера, 20:18

Экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина стала мамой дочки в 46 лет

Вчера, 19:35

Сергей Лазарев показал на фото детей и родню в честь 1 сентября

Вчера, 19:05

23-летняя дочь российского певца Валерия Меладзе Софико вышла замуж

Вчера, 18:08

75-летний Михаил Шуфутинский заявил, что хочет ребенка от молодой жены

Вчера, 17:56

Ксения Собчак попросила Соловьёва переключиться с «Гарри Поттера» на другие книги

Вчера, 17:17

Певица Юлия Чичерина отказалась выступать на патриотическом концерте в Уфе

Вчера, 16:58

Живущая в США 22-летняя падчерица Ивана Урганта осквернила крест на обнаженном фото

Вчера, 14:57

Власти одобрили предложение Баскова о создании Российской музыкальной ассоциации

Вчера, 14:39

Журналист Шахназаров сообщил, что Юлия Ауг вернулась в Москву и готовится к спектаклям

Вчера, 10:49

Нулан Сабуров посмеялся над артистами, которым стыдно быть русскими

Вчера, 09:41

Актриса Хаматова пожаловалась на травлю: «Пинают те, кому я помогала даже в ущерб себе»

Вчера, 09:28

Депутат Сергей Соловьёв осудил новый клип-пародию Александра Гудкова

Вчера, 09:18

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева

31-08-2022, 23:14

Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками

31-08-2022, 23:03

Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию

31-08-2022, 22:31

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян набросился на комика Богдана Лисевского

31-08-2022, 22:00

Шахназаров заявил, что Пугачева может вернуть Галкина в Россию благодаря своим связям

31-08-2022, 21:31

Мама актрисы Зепюр Брутян публично благословила ее союз с Павлом Прилучным

31-08-2022, 21:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении
  • 30-08-2022, 10:58

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта
  • 31-08-2022, 11:08

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • Вчера, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками
  • 31-08-2022, 23:03

Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками

Молодая супруга Константина Эрнста, которая буквально оградила своих детей от внимания посторонних, показала новое фото с подросшими дочками. Снимком

Сушко заявил, что звёзды возвращаются из-за границы за деньгами, а не из-за тоски по родине
  • 31-08-2022, 15:43

Сушко заявил, что звёзды возвращаются из-за границы за деньгами, а не из-за тоски по родине

Анатолий Сушко высказался о возвращении российских звезд в страну. Культурный критик и блогер отметил, что знаменитости соскучились по Родине, потому

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева
  • 31-08-2022, 23:14

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева

Сбежавшая телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая была признана иноагентом, поделилась воспоминаниями о политике Михаиле Горбачевом . При

Новости партнеров
Новости партнеров
Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР
  • 30-08-2022, 22:38

Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР

Офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что к настоящему моменту в республике освобожден 271 населенный пункт. «Это с 24 февраля, с начала

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан
  • 30-08-2022, 13:08

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ
  • 31-08-2022, 08:33

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда
  • 31-08-2022, 12:24

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда

В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских