Незадолго до трагедии: прояснилась правда о драке Анастасии Заворотнюк со своим мужем

Анастасия Заворотнюк выходила замуж трижды. Дочь Анну и сына Майкла она родила от Дмитрия Стрюкова, второго супурга.

Муж ревновал актрису и контролировал каждый ее шаг. Закончились эти отношения катастрофой. Пара со скандалом развелась в 2006 году. Бывшие супруги публично обменивались оскорблениями.

Но незадолго до разрыва между Настей и Димой произошла драка. В один вечер мужчина начал вновь выяснить отношения с Заворотнюк. Он преследовал авто супруги на своей машине. За звездной семьей в погоню бросились журналисты. Доехав домой, актриса поспешно выбежала из авто, чтобы позвать на помощь охрану. Но муж настиг Анастасию, приподнял над землей, схватил за одежду и начал трясти.

Вместо того, чтобы помочь, репортеры снимали происходящее на камеру. Утром фото и видео драки облетели все СМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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