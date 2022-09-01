Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

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Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью одноразовых билетов многие горожане оплачивают проезд банковской картой. Однако в случае, если салон переполнен и до терминала не добраться, многие предпочитают проехаться «зайцем», чтобы не передавать банковскую карту посторонним людям.

В комментариях под постом Комитета по транспорту Петербурга разгорелась дискуссия по поводу давки в автобусах. Пассажир по имени Алекс пожаловался на тесноту в новых автобусах небольшого размера, отмечая, что транспортная реформа лишь навредила городу.

 

Некоторые комментаторы предположили, что нехватка автобусов связана с трудностями в оплате проезда. В часы пик многие за проезд не платят, и в итоге Комитет по транспорту получает искаженные данные, демонстрирующие, что автобусы ходят полупустые.

 

Другие отмечают, что оплата проезда в переполненном салоне превратилась в сложную задачу. После старта транспортной реформы оплатить проезд налом нельзя, купить одноразовые билеты можно не везде, а передавать банковскую карту неблагоразумно.

 

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что основная часть пассажиров предпочтет не платить при любой возможности. И дали ироничный «совет».

«Просто используйте карту на резинке. Если есть шанс словить халяву, то большинство не будут даже дергаться к терминалам», - считает один из комментаторов.

Ранее муниципальный депутат Петербурга Петр Акимов предложил чиновникам комтранса добираться до дома на автобусе, а не мерседесе. По мнению мундепа, реформа транспортного обслуживания не продумана и доставляет пассажирам больше проблем, чем пользы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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